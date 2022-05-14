«Нас бросили на убой»: российские «солдаты удачи» взбунтовались против командования

«Нас бросили на убой»: российские «солдаты удачи» взбунтовались против командования15
- 14.05.2022, 14:36
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Наемников отправляли в Украину без подготовки.
Российские наемники жалуются, что их отправили на войну в Украину без подготовки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Российские наемники жалуются, что их отправили на убой, без подготовки отправили на фронт, никакой помощи руководство не оказывает. Теперь они вернулись в Россию, но средств вернуться домой нет.
Из сюжета следует, что некоторые россияне приехали убивать украинцев даже из самых отдаленных уголков РФ: с Сахалина, Чукотки и Мурманска.