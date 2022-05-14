закрыть
14 мая 2022, суббота, 17:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Нас бросили на убой»: российские «солдаты удачи» взбунтовались против командования

15
  • 14.05.2022, 14:36
  • 8,476
«Нас бросили на убой»: российские «солдаты удачи» взбунтовались против командования

Наемников отправляли в Украину без подготовки.

Российские наемники жалуются, что их отправили на войну в Украину без подготовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские наемники жалуются, что их отправили на убой, без подготовки отправили на фронт, никакой помощи руководство не оказывает. Теперь они вернулись в Россию, но средств вернуться домой нет.

Из сюжета следует, что некоторые россияне приехали убивать украинцев даже из самых отдаленных уголков РФ: с Сахалина, Чукотки и Мурманска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин