«Нас бросили на убой»: российские «солдаты удачи» взбунтовались против командования 15 14.05.2022, 14:36

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Наемников отправляли в Украину без подготовки.

Российские наемники жалуются, что их отправили на войну в Украину без подготовки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Российские наемники жалуются, что их отправили на убой, без подготовки отправили на фронт, никакой помощи руководство не оказывает. Теперь они вернулись в Россию, но средств вернуться домой нет.

Из сюжета следует, что некоторые россияне приехали убивать украинцев даже из самых отдаленных уголков РФ: с Сахалина, Чукотки и Мурманска.

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