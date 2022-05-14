ВСУ подбили выставочный вертолет РФ – один из самых дорогих в мире 12 14.05.2022, 15:24

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«Ночной охотник» не успел сделать в Украине ни одного выстрела.

Украинские десантники сбили российский вертолет Ми-28. Воздушное судно с пафосным названием "Ночной охотник" стоит 15 миллионов долларов и является одним из самых дорогих в мире вертолетов.

При этом украинским бойцам удалось сбить уже три таких вертолета, сообщается в сюжете ТСН.

Один из таких сбитых вертолетов лежит неподалеку от освобожденного села Циркуны в Харьковской области. Его подстрелила украинская противовоздушная оборона. При этом у вертолета остался полный боекомплект, что свидетельствует о том, что он не успел сделать ни одного выстрела. Также на месте остались ракеты.

"Ночной охотник" буквально разлетелся на куски. У пилотов от такого мощного удара вряд ли были шансы выжить, однако после падения уничтоженного вертолета на землю украинские военные не нашли их тел. Поэтому бойцы ВСУ предполагают, что их могли уже забрать российские оккупанты.

В РФ активно распространяют пропаганду о том, что Ми-28 является вершиной российского авиапрома, и вертолет разрабатывали тридцать лет. Однако ключевые элементы "охотника" были спроектированы в Украине, рассказывают журналисты. Так, радиоаппаратура производилась во Львове, двигатель – в Запорожье, а интерактивные очки ночного видения, как можно сделать вывод из маркировки, в Италии.

Сбитый на Харьковщине Ми-28 является выставочным вариантом "Ночного охотника" – это можно определить, проверив его номер. Именно этот вертолет участвовал в авиашоу в России, а также был на авиационном форуме "Армия 2020" в российской Кубинке.

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