закрыть
14 мая 2022, суббота, 20:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Контрудар ВСУ под Изюмом: оккупанты отходят к границе РФ

2
  • 14.05.2022, 19:11
  • 12,626
Контрудар ВСУ под Изюмом: оккупанты отходят к границе РФ

Техника оккупантов повреждена.

В Харьковской области российские оккупанты отходят с занимаемых ранее рубежей в сторону границы РФ. О передислокации подразделений врага на Изюмском направлении рассказали в Боровском поселковом совете.

Подчеркивается, что оккупанты РФ, находившиеся в Подвысоком, массово передислоцируются в Гороховатку.

"Вероятно, это связано с перемещением линии фронта в результате контрнаступления ВСУ: громкие взрывы ночью и утром были слышны со стороны Подвысокого, Бугаевки, Кунье", - говорится в сообщении.

Вместе с тем поясняется, что движение врага происходит в направлении Донбасса, часть вражеских сил затем возвращается через Боровую в направлении Купянска с поврежденной техникой.

В то же время часть российских военных и техники все же продолжают концентрироваться в населенных пунктах общины и местных лесах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин