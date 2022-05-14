Контрудар ВСУ под Изюмом: оккупанты отходят к границе РФ

Контрудар ВСУ под Изюмом: оккупанты отходят к границе РФ2
- 14.05.2022, 19:11
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Техника оккупантов повреждена.
В Харьковской области российские оккупанты отходят с занимаемых ранее рубежей в сторону границы РФ. О передислокации подразделений врага на Изюмском направлении рассказали в Боровском поселковом совете.
Подчеркивается, что оккупанты РФ, находившиеся в Подвысоком, массово передислоцируются в Гороховатку.
"Вероятно, это связано с перемещением линии фронта в результате контрнаступления ВСУ: громкие взрывы ночью и утром были слышны со стороны Подвысокого, Бугаевки, Кунье", - говорится в сообщении.
Вместе с тем поясняется, что движение врага происходит в направлении Донбасса, часть вражеских сил затем возвращается через Боровую в направлении Купянска с поврежденной техникой.
В то же время часть российских военных и техники все же продолжают концентрироваться в населенных пунктах общины и местных лесах.