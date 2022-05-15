Морпехи РФ понесли серьезные потери в Украине

Морпехи РФ понесли серьезные потери в Украине6
- 15.05.2022, 10:09
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Их ряды решили пополнить за счет моряков Черноморского флота.
Во время боевых действий в Украине серьезные потери понесла 810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации.
РФ решила доукомплектовать бригаду личным составом из других подразделений, которые входят в состав ЧФ, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
В частности, оккупанты решили пополнить ряды морпехов членам экипажей кораблей.