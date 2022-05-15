закрыть
15 мая 2022, воскресенье, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Морпехи РФ понесли серьезные потери в Украине

6
  • 15.05.2022, 10:09
  • 5,524
Морпехи РФ понесли серьезные потери в Украине

Их ряды решили пополнить за счет моряков Черноморского флота.

Во время боевых действий в Украине серьезные потери понесла 810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации.

РФ решила доукомплектовать бригаду личным составом из других подразделений, которые входят в состав ЧФ, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

В частности, оккупанты решили пополнить ряды морпехов членам экипажей кораблей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин