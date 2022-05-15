Военный журналист пояснил, почему Украина не публикует видео с пленными кадыровцами 15.05.2022, 10:44

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Такие тоже есть.

Украинский журналист Владимир Золкин, который берет интервью у российских военнопленных, пояснил, почему нет видео с «кадыровцами». Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

По словам Золкина, «кадыровцев» Россия бережет и ценит. Когда они попадают в плен, РФ мгновенно посылает запрос на обмен военнопленных, чтобы как можно скорее вернуть «кадыровцев».

«Других солдат часто пытаются выдать за пропавших без вести, а каждый пленный кадыровец это гарантированное быстрое возвращение любого нашего бойца», — добавил Золкин.

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