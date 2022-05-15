закрыть
15 мая 2022, воскресенье, 16:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Нам все разрешили»: оккупант проговорился об использовании РФ запрещенного оружия

2
  • 15.05.2022, 13:03
  • 6,586
«Нам все разрешили»: оккупант проговорился об использовании РФ запрещенного оружия

СБУ перехватила разговор захватчиков.

Россияне подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения, которые запрещены международными конвенциями.

Об этом свидетельствует очередной перехват СБУ.

"Да все ждут, когда Володьку (прим. путіна) это все за…ет, он войска выведет и "Тополя" сюда накидает. А так, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда", – говорит один оккупант другому.

В СБУ уверяют, что такие перехваты и собранные данные войдут в материалы в международных судах, чтобы ни один российский военный преступник не избежал наказания.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин