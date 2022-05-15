«Нам все разрешили»: оккупант проговорился об использовании РФ запрещенного оружия

«Нам все разрешили»: оккупант проговорился об использовании РФ запрещенного оружия2
- 15.05.2022, 13:03
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СБУ перехватила разговор захватчиков.
Россияне подтверждают, что используют в Украине фосфорные и кассетные средства поражения, которые запрещены международными конвенциями.
Об этом свидетельствует очередной перехват СБУ.
"Да все ждут, когда Володьку (прим. путіна) это все за…ет, он войска выведет и "Тополя" сюда накидает. А так, все, что международными конвенциями было запрещено: кассеты, фосфор – нам все разрешили, все пускаем туда", – говорит один оккупант другому.
В СБУ уверяют, что такие перехваты и собранные данные войдут в материалы в международных судах, чтобы ни один российский военный преступник не избежал наказания.