Bloomberg: НАТО в своей новой стратегии может обозначить Россию как «прямую угрозу»1
- 15.05.2022, 15:44
- 1,636
Стратегические концепции дают Альянсу возможности для противодействия вызовам безопасности.
НАТО может признать поведение РФ "прямой" угрозой" в новом стратегическом документе Альянса, приводит сообщение Bloomberg liga.net.
По данным издания, ожидается, что союзники по НАТО обозначат поведение России как прямую угрозу в готовящемся стратегическом документе, который должен быть представлен в июне.
Стратегические концепции дают Альянсу возможности для противодействия вызовам безопасности и направляют ход его дальнейшего политического и военного развития. В документе излагаются долгосрочные цели, характер и основополагающие задачи НАТО.
В ныне действующей стратегической концепции 2010 года "Активное участие, современная оборона" изложены три основные задачи: коллективная оборона, кризисное регулирование и безопасность на основе сотрудничества. В июне 2021-го лидеры стран НАТО договорились разработать новую концепцию.
Встреча пройдет в Мадриде в июне 2022 года.