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В «ДНР» и «ЛНР» российские захватчики планируют призывать даже женщин

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  • 15.05.2022, 16:57
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В «ДНР» и «ЛНР» российские захватчики планируют призывать даже женщин

Людей просто хватают на улицах.

Россияне проводят на временно оккупированных украинских территориях скрытую мобилизацию, в ряды вооруженных сил РФ планируют призвать даже женщин.

Об этом в Telegram сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова.

Отмечено, что такие мероприятия начались во временно оккупированном Крыму, где многие граждане во время призыва отказываются воевать против украинской армии и сдаются в плен ВСУ.

По словам Денисовой, всех мужчин в возрасте до 60 лет, прописанных в городе Саки и Сакском районе, в период с 16 по 20 мая 2022 вызывают в военкомат для проведения сверки.

В свою очередь в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести так называемую сверку данных женщин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.

Омбудсмен подчеркнула, что принудительная мобилизация запрещена международным гуманитарным правом, статьей 51 IV Женевской Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

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