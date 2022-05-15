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Украинские воины на Донбассе отбили пять атак оккупантов и уничтожили четыре их БМП

  • 15.05.2022, 22:16
  • 1,832
Украинские воины на Донбассе отбили пять атак оккупантов и уничтожили четыре их БМП

В результате боев было уничтожено 84 солдата РФ.

В районе ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток" украинские военнослужащие уничтожили 84 российских оккупанта и четыре их боевых машины пехоты.

Об этом говорится в сообщении на странице ОТУ "Восток" в "Фейсбуке".

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска продолжали осуществлять наступательные действия. Так, 15 мая, украинские воины отбили 5 атак врага", - говорится в заметке.

В результате боев было уничтожено 84 оккупанта и, в том числе четыре их боевых машины пехоты, по одному танку, вертолету и беспилотнику.

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