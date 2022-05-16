Украинский батальон вышел на участок государственной границы в Харьковской области 1 16.05.2022, 7:37

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Видеофакт.

227-й батальон 127-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ вытеснил российских оккупантов и вышел на участок государственной границы Украины с РФ в Харьковской области, сообщает «Новое время».

Об этом вечером в воскресенье, 15 мая, сообщил волонтер Роман Донык. Он также опубликовал видео с харьковскими терроборонцами.

«Несколько недель ожесточенных боев. Харьковщину очищают от оккупантов. Харьковский 227-й батальон 127-й бригады ТРО вышел на границу со страной агрессором в Харьковской области», — написал волонтер.

Вскоре эту информацию подтвердили и на официальной странице Министерства обороны Украины в Facebook, добавив еще одно видео с украинскими военными вблизи границы.

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