Американские аналитики: Украина сорвала планы российского командования 4 16.05.2022, 9:25

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«Большие клещи» на Донбассе отменяются.

Российские войска, из-за своих неудач, вынужденно отказались от цели завершения крупномасштабного окружения украинских подразделений от Донецка до Изюма и сосредоточились на захвате Луганской области.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW), пишет «Апостроф».

Эксперты подтверждают слова главы Луганской областной администрации Сергея Гайдая, что российское военное командование, скорее всего, понимает, что не сможет захватить Донецкую область, но считает, что у него есть возможность достичь административных границ Луганской области.

Таким образом россияне скорее всего сконцентрируются на будущей битве за Северодонецк, уделяя внимание и нарушению украинских наземных линий связи в восточной части Донецкой области. Российские войска продолжают пытаться осуществить захват Северодонецка с севера и юга, что в случае успеха приведет к более мелкому окружению украинских войск, чем первоначально ожидалось.

Вместе с тем, безуспешные попытки оккупантов пересечь реку Северский Донец в районе Кременной могут сдвинуть российские операции по окружению дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное, а не проводить более широкое окружение по нескольким осям. Российские войска также, вероятно, сокращают продвижение к Славянску из Изюма, возможно, из-за медленных темпов наступательной операции там.

Согласно выводам аналитиков, у россиян, вероятно закончились боеспособные резервисты. В связи с этим командование РФ вынуждено объединять солдат из разных элементов, включая частные военные компании и боевиков из ОРДЛО, в якобы регулярные армейские подразделения.

По информации Генштаба ВСУ около 2 500 российских резервистов проходят подготовку в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях для усиления российских наступательных операций в Украине. Однако такое количество резервистов вряд ли создаст достаточно сил для пополнения российских подразделений, которые, как сообщается, потеряли до 20%.

В то же время, оккупанты укрепляют захваченные территории юга Украины - начали рыть траншеи и строить бетонные облицовки в Николаевской и Херсонской областей, недалеко от Мелитополя и в западной части Запорожской области.

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