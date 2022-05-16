Британская разведка: Лукашенко боится украинской мести

Британская разведка: Лукашенко боится украинской мести28
- 16.05.2022, 11:57
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Также диктатор напуган недовольством белорусских военных.
Что о действиях белорусских войск говорит британская разведка? В ежедневном отчете спецслужб Великобритании нашлось место и ситуации вокруг армии Беларуси.
После учений в начале этого месяца Беларусь объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений противовоздушной обороны, артиллерии и ракет на полигонах на западе страны.
Присутствие белорусских сил у границы, вероятно, зафиксирует украинские войска - удержит их от поддержки операций на Донбассе.
Несмотря на предыдущие предположения, до сегодняшнего дня белорусские силы не были непосредственно вовлечены в конфликт.
Однако белорусская территория использовалась в качестве плацдарма для первоначального наступления России на Киев и Чернигов. Россия также совершила воздушные вылеты и ракетные удары из Беларуси.
Лукашенко, вероятно, балансирует между поддержкой российского вторжения с желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинской мести и возможным недовольством со стороны белорусских военных.