Британская разведка: Лукашенко боится украинской мести 28 16.05.2022, 11:57

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фото: тасс

Также диктатор напуган недовольством белорусских военных.

Что о действиях белорусских войск говорит британская разведка? В ежедневном отчете спецслужб Великобритании нашлось место и ситуации вокруг армии Беларуси.

После учений в начале этого месяца Беларусь объявила о развертывании сил специальных операций вдоль границы с Украиной, а также подразделений противовоздушной обороны, артиллерии и ракет на полигонах на западе страны.

Присутствие белорусских сил у границы, вероятно, зафиксирует украинские войска - удержит их от поддержки операций на Донбассе.

Несмотря на предыдущие предположения, до сегодняшнего дня белорусские силы не были непосредственно вовлечены в конфликт.

Однако белорусская территория использовалась в качестве плацдарма для первоначального наступления России на Киев и Чернигов. Россия также совершила воздушные вылеты и ракетные удары из Беларуси.

Лукашенко, вероятно, балансирует между поддержкой российского вторжения с желанием избежать прямого военного участия с риском западных санкций, украинской мести и возможным недовольством со стороны белорусских военных.

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