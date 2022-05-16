Экс-посол Украины в Беларуси: Россияне ставили меня к стенке и хотели расстрелять 5 16.05.2022, 12:06

6,768

Роман Бессмертный

Роман Бессмертный рассказал об ужасах оккупации села Мотыжин.

Во время оккупации населенных пунктов Киевской области российские военные под угрозой расстрела пытались выяснить, кто в селе Мотыжин является "царем". При этом рашисты на полном серьезе искали человека, который "держит" населенный пункт.

Захватчики из РФ издевались над людьми, ставили их к стене и устраивали допрос под дулом автомата. Об этом в интервью censor.net рассказал украинский политик, бывший посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.

По его словам, с оккупантами перед вторжением в Украину больше работали в информационном плане, чем с точки зрения боевой и тактической подготовки.

"Тот, кто с ними общался, скажет, что они очень хорошо подготовлены в информационном плане. И это не то, что их политруки инструктировали. Это СМИ, которое их атаковало, и в голове у них образовалась лобуда. Вот они меня ставили к стенке расстреливать и требовали сказать, кто "в селе царь", – рассказывает Бессмертный.

Примечательно, что оккупанты действительно пытались найти в Мотыжине так называемого "смотрящего". Однако Бессмертный пытался им объяснить, что в Украине нет "хозяина" и люди живут равною жизнью.

"Они попали в систему координат, где нет царя и подчиненного. Но они не понимали и перли, перли на меня. Тогда говорю: "Вы не понимаете, что здесь друг друга послать могут?" Вот в таких случаях было видно, насколько мы разные. И нужно было докопаться, что они вкладывают в эти вещи. Потому что я потом спросил своих, а кто у нас здесь царь, и мне все назвали разных людей", – отметил Бессмертный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».