Раскрыты подробности победы ВСУ на Луганщине

Раскрыты подробности победы ВСУ на Луганщине10
- 16.05.2022, 17:41
- 12,554
Противник хотел сделать плацдарм в Белогоровке.
В Белогоровке на Луганщине российские оккупанты, пытаясь переправиться через реку Северский Донец, потеряли почти 1 тыс. человек живой силы и около 100 единиц военной техники.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в видеообращении в Telegram.
"Та позорная операция, которую они провели в Белогоровке, как поражение в Луганской области, войдет в историю этой войны России против Украины, потому что почти 100 единиц техники там разбили Вооруженные силы Украины, два батальона погибло у них там, а это почти тысячу бойцов. Несколько понтонов разрушено. Все попытки прорваться, переправиться и сделать плацдарм в Белогоровке, они все были разбиты, ничего у них не получилось", - сказал Гайдай.
При этом он отметил, что оккупанты от своих планов не отказываются.