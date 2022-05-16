закрыть
16 мая 2022, понедельник, 19:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Раскрыты подробности победы ВСУ на Луганщине

10
  • 16.05.2022, 17:41
  • 12,554
Раскрыты подробности победы ВСУ на Луганщине

Противник хотел сделать плацдарм в Белогоровке.

В Белогоровке на Луганщине российские оккупанты, пытаясь переправиться через реку Северский Донец, потеряли почти 1 тыс. человек живой силы и около 100 единиц военной техники.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в видеообращении в Telegram.

"Та позорная операция, которую они провели в Белогоровке, как поражение в Луганской области, войдет в историю этой войны России против Украины, потому что почти 100 единиц техники там разбили Вооруженные силы Украины, два батальона погибло у них там, а это почти тысячу бойцов. Несколько понтонов разрушено. Все попытки прорваться, переправиться и сделать плацдарм в Белогоровке, они все были разбиты, ничего у них не получилось", - сказал Гайдай.

При этом он отметил, что оккупанты от своих планов не отказываются.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина
Без Путина снесут и Лукашенко
Без Путина снесут и Лукашенко Леонид Невзлин