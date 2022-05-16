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Комитет ООН зарегистрировал жалобу от имени Виктора Бабарико

  • 16.05.2022, 20:16
Комитет ООН зарегистрировал жалобу от имени Виктора Бабарико
Виктор Бабарико

В нем поставлен вопрос перед КПЧ о признании обязанности государства освободить экс-банкира.

Комитет ООН по правам человека зарегистрировал обращение от имени Виктора Бабарико о нарушении его прав, включая право на справедливый суд.

«Это значит, что секретариат КПЧ признал соответствие обращения критериям приемлемости. Иными словами, возбуждено производство по делу, и обращение будет рассмотрено по существу (а сейчас КПЧ направил его властям Беларуси для ответа). Если КПЧ согласится с нашими доводами, то его решение не может быть оспорено никем», – объясняет юрист Дмитрий Лаевский.

Обращение было направлено в КПЧ в феврале этого года. По словам Лаевского, в нем поставлен вопрос перед КПЧ о признании нарушения прав Бабарико, а также признании обязанности государства освободить Бабарико и устранить последствия неправомерного осуждения.

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