В восьми странах ЕС прекратили сотрудничество с Беларусью по «Зеленой карте» 3 16.05.2022, 20:37

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Что это означает для водителей.

В странах Балтийского моря рекомендовали своим страховым компаниям не выдавать гражданам «Зеленую карту» на транспорт, который едет в Россию и Беларусь. Как сообщается, получить их можно будет только при острой необходимости, к примеру, в случае смерти родственников, которые проживаются в нашей стране. В остальных случаях автовладельцам из этих стран советуют оформить страховку на границе с Беларусь (и с РФ). Zerkalo.io попыталось разобраться, как это новшество может отразиться на иностранцах, которые будут пытаться въехать в нашу страну, а также повлияет это на самих белорусов, которые хотят отправиться в страны ЕС.

Что вообще такое «Зеленая карта» и в каких странах она действует

«Зеленая карта» появилась в 1953 году, ее ввели, чтобы избавить водителей от необходимости заключать договор пограничного страхования при пересечении границ.

В Беларуси водителям, которые намерены отправиться на своем авто за границу, нужно приобрести международный аналог этого документа — «Зеленую карту». Это обязательный договор, как и «автогражданка». Машины без этой страховки разворачивают на погранпереходах. Зато если за границей вы на своем автомобиле спровоцировали ДТП, то все убытки (кроме штрафов) и возмещения потерпевшим выплачивает страховщик, а не вы как водитель-виновник. То есть страхуется не автомобиль, а ответственность его владельца перед другими участниками дорожного движения.

Сегодня в международную систему «Зеленая карта» входят 48 государств. Среди них Беларусь, большинство стран Европы, Иран, Тунис и Марокко.

Напомним, в конце марта Украина отменила признание страховых сертификатов «Зеленая карта» Беларуси и России.

«Рекомендуем уже сейчас прекращать выдачу «Зеленых карт». Что говорят в Латвии

В число стран Балтийского моря входят Дания, Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Германия.

О том, что в этих странах рекомендовали своим страховым компаниям не выдавать гражданам «Зеленую карту» на транспорт, который едет в Россию и Беларусь, сообщает Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB).

Договор о сотрудничестве по системе «Зеленая карта» с российским и белорусским бюро будет в силе до 5 мая 2023 года, сообщил консультант по общественным отношениям LTAB Гинтс Лаздиньш. Это означает, что выданные «Зеленые карты» будут действовать до этой даты.

Гинтс Лаздиньш рассказал, что существует норма о том, что если какая-то страна прекращает деятельность в системе «Зеленая карта», то еще год эти документы должны работать и выдаваться.

— Мы сообщили своим страховщикам о ситуации (сотрудничество по системе «Зеленая карта» прерывается в том числе из-за начатых в Украине военных действий. — Прим. ред.), рекомендовали им уже сейчас прекращать выдачу «Зеленые карты». Но их можно получить в случае острой необходимости, — пояснил консультант. Под такой случай подпадает, к примеру, необходимость поездки в Беларусь из-за смерти родственников.

По сведениям представителя LTAB, в Латвии долгосрочных полисов «Зеленая карта» мало, но много их было выдано в Германии, Франции, как эти страны будут решать вопрос прекращения действия этих полисов, пока неизвестно.

Как будут въезжать в Беларусь европейцы и где оформлять «Зеленые карты»

В Белорусском бюро по транспортному страхованию сообщили, что дистанционно оформить страховку для въезда в Беларусь нельзя, но предложили выход:

— На границе надо приобрести договор пограничного страхования. Наши пограничники скажут, где прямо на границе можно купить эту страховку. Потом надо вернуться к пограничникам и показать ее. В противном случае въехать в Беларусь нельзя.

Страховка до 15 дней для легковых автомобилей стоит 17 евро (44 рубля), на один месяц — 25 евро (65 рублей). На случай, если иностранец предполагает, что возможно он будет в Беларуси больше 15 дней, в бюро по транспортному страхованию порекомендовали оформить страховку на больший срок — потому что если она закончится раньше, чем человек выехал из Беларуси, то при выезде придется заплатить штраф. Но купить страховку на дополнительные дни можно и находясь внутри страны.

— В отношении транспортного средства зарегистрированного заграницей, — сообщили в бюро название страховки. — Взносы будут такими же. Но на территории страны вы продлите страховку не на 15 дней, а уже на месяц.

В Полоцком пограничном отряде сообщили, что при въезде в Беларусь иностранец сможет приобрести страховой полис в белорусском пункте пропуска, но это будет не «Зеленая карта». По словам сотрудника, ее может выдать только государство, где зарегистрировано транспортное средство. При этом перед поездкой надо уточнять, на каком пункте пропуска есть представители страховой компании. Например, в пропускном пункте «Урбаны» (граница Беларуси и Латвии) страховщики и банк есть, а в пропускном пункте «Видзы» (граница Беларуси и Литвы) их нет.

Пограничник подтвердил информацию Бюро транспортного страхования — полис должен действовать в день выезда из Беларуси. Если же он будет просрочен, то иностранцу придется заплатить штраф до 20 базовый величин (на сегодня это до 640 рублей).

Смогут ли белорусы оформить «Зеленую карту», что выехать в Европу

Белорусские страховые компании по-прежнему продают «Зеленые карты» автомобилистам. Сотрудники трех страховых компаний, к которым мы дозвонились, сообщили, что «никаких распоряжений им не поступало», поэтому они работают так, как и всегда.

В Белорусском бюро по транспортному страхованию рассказали, что у нас в стране «Зеленую карту» белорусам выдадут. «Вы по ней поедете, нас это не затронет», — сказали в бюро. Если же во время поездки произойдет страховой случай, то европейские компании должны произвести выплату.

— И они (страховые компании Европы. — Прим. ред.) должны выдавать «Зеленую карту» на Беларусь, но не выдают, хотя нет у них оснований так делать. Ну это их решение, пусть их люди ездят, как хотят.

В LTAB добавляют, что Беларусь по-прежнему может выдавать своим гражданам «Зеленые карты». Однако в организации не исключают, что может возникнуть проблема, что при наступлении страхового случая из-за санкций могут быть трудности с переводом денег.