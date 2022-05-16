Белорусские власти боятся нападения Украины и НАТО 37 16.05.2022, 21:07

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Что происходит на южной границе.

На границе Беларуси и Украины наблюдается активность белорусских военных. Руководство Вооруженных сил говорит о защите от украинцев и войск НАТО.

Жители Гомельской области заметили брустверы и блокпосты у границы, передает «Радыё Свабода».

«На трассе Гомель-Чернигов в двух километрах от границы с Украиной соорудили брустеры и поставили БТРы. Песок засыпали - возили самосвалами. Там же поставили блокпосты, бетонные блоки, так что проехать можно только «змейкой». У тех, кто выезжает в белорусские приграничные села, проверяют документы на границе. Проверяет ГАИ. В сторону Гомеля ехал мужчина — военные проверили не только документы, но и багажник», — рассказал гомельчанин.

Он отметил, что военные обозначили себя красным скотчем.

Жительница Лоевского района рассказала, что в нескольких местах — у села Борщовка Лоевского района и Прокисель Речицкого района — до недавнего времени танки были замаскированы, «прикопаны». «Сейчас их нет — снялись и уехали», — говорит он.

О том, что военнослужащие вернулись в Слоним, рассказала мать одного из военнослужащих, который служит в Слонимской механизированной бригаде и более месяца находился на границе с Украиной, в Брагинском районе.

«На их место сейчас пришли Силы специальных операций», — сказала мать солдата.

Тем временем первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Игорь Король рассказал зрителям государственного телевидения о возможных угрозах со стороны Украины и стран НАТО.

Он не исключает «провокаций на границе».

«В Средиземном море и на Балтике создана ударная группа носителей крылатых ракет. К сожалению, крылатые ракеты — это не оружие для обороны, это оружие в первую очередь для нападения. Дальность действия этих ракет позволяет вести огонь по территории нашей страны», - сказал замначальника штаба.

Он рассказал о батальонных тактических группах на границе, добавив, что «такого раньше не было».

«Они находятся на полигонах у наших границ, полностью подготовлены, укомплектованы, имеют припасы и готовы действовать по прямому назначению», — сказал Игорь Король.

Он сообщил, что у границы были сосредоточены «американские контрбатарейные станции» в направлении Овруча, а в направлении Ровно «Украина сосредоточила около 10 тысяч военнослужащих против Республики Беларусь». «Все вооружены, все с оружием, поэтому могут быть любые провокации», — сказал начальник штаба.

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