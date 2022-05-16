На востоке Таджикистана вспыхнули протесты 3 16.05.2022, 22:11

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Протесты начались после того, как президент Рахмон улетел на саммит ОДКБ.

Один человек погиб, еще трое получили ранения во время разгона акции протеста 16 мая в городе Хорог Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана, сообщает «Радио Озади».

16 мая большая группа местной молодежи направилась в сторону областной администрации. У местечка Чинак их встретили силовики, которые применили резиновые пули и слезоточивый газ.

По данным источников «Радио Озади», во время разгона акции протеста один человек погиб, трое получили ранения. Издание называет имя погибшего — 30-летний Замир Назаршоев.

Ситуация в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана остается напряженной с тех пор, как 25 ноября 2021 года в ходе спецоперации силовиков в селе Тавдем Рошткальинского района ГБАО был убит местный житель Гулбиддин Зиёбеков. После происшествия на центральной площади города Хорога собрались до несколько тысяч человек. Митинги продолжались четыре дня. Собравшиеся требовали привлечь к ответственности виновных в гибели Зиёбекова, отставки нового главы области Алишера Мирзонабота, вывода военных из Хорога и восстановления интернет-связи в области.

Митинги завершились 28 ноября, однако расследование убийства Гулбиддина Зиёбекова и еще двух жертв ноябрьских событий продолжается по сей день.

Напомним, президент Таджикистана Эмомали Рахмон 16 мая прилетел в Москву на саммит стран-членов ОДКБ.

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