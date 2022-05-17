Началась операция по спасению защитников Мариуполя 17.05.2022, 7:33

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Заявление Зеленского и Минобороны Украины.

Поздно вечером 16 мая началась операция по спасению украинских военных, которые находились в Мариуполе на территории "Азовстали". Эвакуировано 264 человека.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает apostrophe.ua.

Эвакуированы 53 тяжелораненых в Новоазовск, еще 211 были доставлены в Оленевку через гуманитарный коридор. Их вернут через обмен.

"Относительно защитников, которые все еще остаются на территории "Азовстали". Совместными усилиями проводятся мероприятия по спасению", - заявила Маляр.

Президент Владимир Зеленский также прокомментировал ситуацию: "Благодаря действиям украинских военных, ВСУ, разведки, переговорной группы, Международного комитета "Красного Креста" и ООН мы надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Среди них тяжелораненые, им оказывается помощь".

Президент подтвердил, что операция по спасению защитников Мариуполя начата и отметил, что продолжается работа, чтобы вернуть военных домой.

Агентство Reuters опубликовало фото эвакуации.

Также сделали заявление в Генштабе ВСУ:

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