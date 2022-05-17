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Американские гаубицы М777 оказались очень эффективными на поле боя в Украине

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  • 17.05.2022, 8:05
  • 10,328
Американские гаубицы М777 оказались очень эффективными на поле боя в Украине

Во многом благодаря им врага прижали к границе РФ в Харьковской области.

74 из 90 гаубических артиллерийских систем, переданных Пентагоном в Украину, уже в распоряжении украинских бойцов и успешно используются в боях против оккупантов.

Об этом рассказал журналист Foreign Policy Джек Детч в Twitter, ссылаясь на личные источники в Минобороны США, передает УНИАН.

Именно благодаря гаубицам ВСУ удалось отбросить российских оккупантов на значительное расстояние от границы РФ с Харьковской областью.

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