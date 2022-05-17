Американские гаубицы М777 оказались очень эффективными на поле боя в Украине

Американские гаубицы М777 оказались очень эффективными на поле боя в Украине6
- 17.05.2022, 8:05
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Во многом благодаря им врага прижали к границе РФ в Харьковской области.
74 из 90 гаубических артиллерийских систем, переданных Пентагоном в Украину, уже в распоряжении украинских бойцов и успешно используются в боях против оккупантов.
Об этом рассказал журналист Foreign Policy Джек Детч в Twitter, ссылаясь на личные источники в Минобороны США, передает УНИАН.
Именно благодаря гаубицам ВСУ удалось отбросить российских оккупантов на значительное расстояние от границы РФ с Харьковской областью.