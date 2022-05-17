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Украинские воины разбомбили склад боеприпасов РФ: мощное видео

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  • 17.05.2022, 8:34
  • 11,028
Украинские воины разбомбили склад боеприпасов РФ: мощное видео

Место расположения склада установили разведчики.

Украинские военные ударили по очередному складу с боеприпасами российских оккупантов.

Об этом сообщает 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.

"Эффектное уничтожение вражеского склада с боеприпасами. Разведкой бригады установлено местоположение вражеского склада с боеприпасами. Проведенной доразведкой с воздуха подтверждено постоянное пребывание в районе склада грузовых автомобилей врага и подъезд к составу вражеской бронетехники. Вследствие умелой корректировки состав поражен. Слава Украине", - говорится в сообщении.

Воины также обнародовали видео уничтожения.

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