Украинские воины разбомбили склад боеприпасов РФ: мощное видео

Украинские воины разбомбили склад боеприпасов РФ: мощное видео1
- 17.05.2022, 8:34
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Место расположения склада установили разведчики.
Украинские военные ударили по очередному складу с боеприпасами российских оккупантов.
Об этом сообщает 45 отдельная артиллерийская бригада Вооруженных сил Украины на своей странице в Facebook.
"Эффектное уничтожение вражеского склада с боеприпасами. Разведкой бригады установлено местоположение вражеского склада с боеприпасами. Проведенной доразведкой с воздуха подтверждено постоянное пребывание в районе склада грузовых автомобилей врага и подъезд к составу вражеской бронетехники. Вследствие умелой корректировки состав поражен. Слава Украине", - говорится в сообщении.
Воины также обнародовали видео уничтожения.