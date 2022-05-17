Украинские военные за сутки разгромили более 100 вражеских позиций 17.05.2022, 9:41

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ВСУ нанесли поражение оккупантам на юге.

На юге украинские военные и авиация за сутки нанесли более 100 поражений вражеских позиций.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Наши подразделения совместно с авиацией Воздушных сил нанесли за сутки более 100 поражений вражеских позиций", - отметил он.

В частности, огнем реактивной артиллерии уничтожен склад горюче-смазочных материалов вблизи Чернобаевки.

"Успокоены" 29 рашистов, уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", танк Т-72 и другая бронированная техника", - добавил Назаров.

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