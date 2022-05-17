Украинские военные за сутки разгромили более 100 вражеских позиций
- 17.05.2022, 9:41
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ВСУ нанесли поражение оккупантам на юге.
На юге украинские военные и авиация за сутки нанесли более 100 поражений вражеских позиций.
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.
"Наши подразделения совместно с авиацией Воздушных сил нанесли за сутки более 100 поражений вражеских позиций", - отметил он.
В частности, огнем реактивной артиллерии уничтожен склад горюче-смазочных материалов вблизи Чернобаевки.
"Успокоены" 29 рашистов, уничтожен зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", танк Т-72 и другая бронированная техника", - добавил Назаров.