В разведке раскрыли детали спасения украинских защитников с «Азовстали» 1 17.05.2022, 10:10

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Часть героев до сих пор остается на территории завода.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины утром во вторник сообщило, что "для скорейшего возвращения" эвакуированных вечером в понедельник защитников Мариуполя "будет осуществлена процедура обмена".

Как говорится в опубликованном сообщении ГУР, "проводятся все необходимые мероприятия по спасению" остающихся на "Азовстали".

Отмечается, что в ходе операции по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя из "Азовстали" в больницу в городе Новоазовск уже эвакуированы 53 тяжелораненых украинских военных, где им предоставят необходимую медицинскую помощь. Также 211 человек уже доставлены в поселок Оленевка гуманитарным коридором. "Для скорейшего возвращения украинских героев будет осуществлена процедура обмена", - говорится в заявлении.

"Что касается защитников, которые до сих пор остаются на территории "Азовстали", усилиями нашего государства проводятся все необходимые мероприятия по спасению", - подчеркнули в ГУР.

"Все поставленные командованием задачи выполнены защитниками Мариуполя в полном объеме. К сожалению, на сегодняшний день Украина не может деблокировать "Азовсталь" военным путем", - отметили в разведке.

Оборона Азовстали

На территорию меткомбината "Азовсталь" (Мариуполь Донецкой обл.) было осуществлено десятки авианалетов, в том числе - стратегическими бомбардировщиками, сообщает полк "Азов".

Напомним, в субботу, 7 мая, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что с территории "Азовстали" удалось эвакуировать всех детей, женщин и людей пожилого возраста.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что разблокирование Мариуполя военным путем пока невозможно из-за нехватки тяжелого вооружения.

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