Танки и БМП врага снова пытались преодолеть Северский Донец, но «ушли под воду» 1 17.05.2022, 11:11

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Украинская артиллерия внесла коррективы в планы захватчиков.

Враг планировал преодолеть Северский Донец, а пополнил состав подводного флота, сообщает «Главред».

Аэроразведчики Госпогранслужбы Украины обнаружили, что оккупанты наладили через реку переправу.

Но украинская артиллерия внесла коррективы в планы захватчиков и точным выстрелом была разрушена переправа вместе с танком противника, который в это время на ней и находился. Вражеские танки, БМП и пехота пытались скрыться. Найти их помогла «птичка» украинских пограничников.

Украинская артиллерия щедро «насыпала» врагу, потерявшему несколько единиц техники и несколько десятков российских ценителей блендеров и стиральных машин.

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