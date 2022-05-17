В России будут выпускать автомобили без подушек безопасности 17.05.2022, 11:59

2,078

Фото: АвтоВАЗ

Правительство РФ разрешило выпуск автомобилей по нормам начала 1990-х годов.

У новых машин не обязательно наличие подушек безопасности, преднатяжателей ремней безопасности, они не обязаны соответствовать экологическим нормам "Евро". Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, пишет "Радио Свобода".

Автомобили разрешено производить без антиблокировочной системы ABS и системы контроля устойчивости автомобиля ESP. Они не обязаны комплектоваться системой экстренного оповещения об аварии "ЭРА-ГЛОНАСС". Упрощение связано с санкциями против российской экономики, кризисом международных перевозок и дефицитом микрочипов.

Большая часть технических требований к автомобилям в стране вводилась с начала 2000-х годов, после открытия в России заводов крупных западных автопроизводителей. Большинство из них остановилось после начала войны с Украиной.

Производство было остановлено, в частности, на заводе "Автотор", собиравшем немецкие BMW, заводах Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге, двух заводах Volkswagen. Московский завод Renault и контрольный пакет производителя в "АвтоВАЗе" были переданы государству за два рубля. Кроме того, были остановлены многие крупные заводы автомобильных комплектующих.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».