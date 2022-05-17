Прибыль главных белорусских предприятий за месяц упала на 30% и более 17.05.2022, 12:07

Чистая прибыль у валообразующих предприятий снижается второй месяц кряду.

Снижение чистой прибыли произошло в марте по сравнению с прошлым годом. Сокращение прибыли крупных и средних бизнесов состоялось второй месяц подряд, пишет сайт banki24.by.

В Беларуси данные о финансах и состоянии расчетов крупных и средних компаний приходят с задержкой от окончания отчетного периода. Поэтому в мае самая свежая информация относится к цифрам на 1 апреля.

Чистая прибыль крупных и средних компаний за 3 месяца 2022 года составила 3,747 млрд BYN. Номинальный рост прибыль относительно 1 квартала 2021-го составил 11,8% – таковы оперативные оценки Белстата.

Однако темпы роста цен в 1 квартале опередили номинальный рост прибыли флагманов. Так, потребительская инфляция за 3 месяца к уровню 2021 года составила 12,1%, а дефлятор ВВП отразил рост цен в секторах экономики на 15,5%. Таким образом, в реальном выражении чистая прибыль валообразующих компаний упала к 2021 году.

Справочно: чистая прибыль — это конечный финансовый результат работы предприятия. Данный показатель состоит из прибылей или убытков по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, которые скорректированы на налоги и сборы.

На прибыль от текущей деятельности сильно влияет результат от реализации продукции. На прибыли (убытки) от инвестиционной и финансовой деятельности влияют текущие платежи по долгам и курсовые разницы.

За март 2022 года чистая прибыль флагманов составила 922,7 млн BYN. Размер прибыли относительно сопоставимого месяца в 2021 году уменьшился на 32,1%. Так как инфляционные процессы никто не отменял, то реальное падение прибыли к 2021 году составило около 40%.

Чистая прибыль у валообразующих предприятий снижается второй месяц кряду. В феврале фиксировалось падение номинальной прибыли на 38,4% к отметкам 2021 года.

Чистый убыток убыточных флагманов за квартал составил 1,659 млрд BYN (рост в 2,1 раза к 2021 году), чистая прибыль прибыльных бизнесов – 5,406 млрд BYN (+30,8%).

За март чистые потери убыточных флагманов достигли 327 млн BYN (рост в 5,4 раза), чистые прибыли – 1,320 млрд BYN (-13,3%). Общее ухудшение результата в марте-2022 предопределило примерно в равных суммах падение прибыли прибыльных компаний и рост убытков убыточных.

Причина уменьшения чистой прибыли в целом понятна. Это влияние курсовых разниц при ослаблении белорусского рубля к доллару и евро. Так, официальный курс доллара к белорусскому рублю на 1 марта был равен 2,7597 BYN за 1 USD, курс евро – 3,0873 BYN за 1 EUR, а на 1 апреля курсы составили 2,9732 BYN и 3,3084 BYN соответственно.

По итогам апреля общая картина должна поменяться в позитивную сторону. Во-первых, белорусский рубль укрепился к доллару и евро. Сравните: на 1 мая официальный курс доллара к белорусскому рублю составил 2,6534 BYN за 1 USD, евро – 2,7896 BYN за 1 EUR.

Во-вторых, 14 марта был подписан указ №93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики». В соответствии с указом №93 коммерческие организации (кроме банков, Банка развития и небанковских кредитно-финансовых организаций) получили возможность относить разницы в период 2020-2025 гг. на доходы (расходы) будущих периодов и списывать на доходы (расходы) по финансовой деятельности в порядке и сроки, установленные руководителем организации, до конца 2025 года.

В связи с этим, в следующие отчетные периоды стоит ждать улучшение результатов флагманов по чистой прибыли. По крайней мере, так происходило после принятия аналогичных указов в предыдущие годы.

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