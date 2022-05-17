закрыть
17 мая 2022, вторник, 13:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские воины сбили вражеский беспилотник «Орлан» с помощью пулемета Дегтярева-Шпагина

3
  • 17.05.2022, 13:02
  • 2,778
Украинские воины сбили вражеский беспилотник «Орлан» с помощью пулемета Дегтярева-Шпагина

Цель успешно поразили бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Украинские воины сбили вражеский беспилотник "Орлан". Летучую цель успешно сбили воины 14 отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого.

Об этом сообщила пресс-служба бригады.

Защитники сразу услышали приближение беспилотника, ведь он "дырчит как мопед". Российский "Орлан" они сбили снайперским выстрелом из ДШК (пулемет Дегтярева-Шпагина).

"Услышали, потому что он же дырчит как мопед. А тут он пониже шел, ну и вальнули по нему! Попали, он упал и завис на дереве", - говорят воины.

Украинские бойцы добавили, что они уничтожали и будут уничтожать российских оккупантов из всех возможных видов оружия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив
А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина