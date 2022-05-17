Украинские воины сбили вражеский беспилотник «Орлан» с помощью пулемета Дегтярева-Шпагина 3 17.05.2022, 13:02

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Цель успешно поразили бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Украинские воины сбили вражеский беспилотник "Орлан". Летучую цель успешно сбили воины 14 отдельной механизированной бригады им. князя Романа Великого.

Об этом сообщила пресс-служба бригады.

Защитники сразу услышали приближение беспилотника, ведь он "дырчит как мопед". Российский "Орлан" они сбили снайперским выстрелом из ДШК (пулемет Дегтярева-Шпагина).

"Услышали, потому что он же дырчит как мопед. А тут он пониже шел, ну и вальнули по нему! Попали, он упал и завис на дереве", - говорят воины.

Украинские бойцы добавили, что они уничтожали и будут уничтожать российских оккупантов из всех возможных видов оружия.

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