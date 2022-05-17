закрыть
17 мая 2022, вторник, 13:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Танки врага ложатся один за другим»: воины ВСУ очищают Харьковщину от оккупантов

  • 17.05.2022, 13:39
  • 1,074
«Танки врага ложатся один за другим»: воины ВСУ очищают Харьковщину от оккупантов
иллюстрационное фото

Рассказ участника боев на передовой.

На Харьковщине населенные пункты ежедневно поддаются ударам тяжелой артиллерии российских оккупантов. Войска РФ также используют ракеты и авиацию.

Однако украинские военные удерживают позиции и наносят оккупантам многочисленные потери, защищая каждый сантиметр земли, пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Почти ежедневно эти танки отрабатываем и уничтожаем. Танков уничтожено очень много, один за другим ложится ежедневно", — рассказал военный ВСУ с позывным "Япончик".

Из-за многочисленных обстрелов село Равнополье на Харьковщине превратилось в руины. Рашисты ежедневно пытаются взять населенный пункт, но каждый раз получают отпор от ВСУ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив
А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип
Это изменит ход войны
Это изменит ход войны Иван Яковина