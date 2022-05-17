«Танки врага ложатся один за другим»: воины ВСУ очищают Харьковщину от оккупантов
- 17.05.2022, 13:39
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Рассказ участника боев на передовой.
На Харьковщине населенные пункты ежедневно поддаются ударам тяжелой артиллерии российских оккупантов. Войска РФ также используют ракеты и авиацию.
Однако украинские военные удерживают позиции и наносят оккупантам многочисленные потери, защищая каждый сантиметр земли, пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
"Почти ежедневно эти танки отрабатываем и уничтожаем. Танков уничтожено очень много, один за другим ложится ежедневно", — рассказал военный ВСУ с позывным "Япончик".
Из-за многочисленных обстрелов село Равнополье на Харьковщине превратилось в руины. Рашисты ежедневно пытаются взять населенный пункт, но каждый раз получают отпор от ВСУ.