«Танки врага ложатся один за другим»: воины ВСУ очищают Харьковщину от оккупантов 17.05.2022, 13:39

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иллюстрационное фото

Рассказ участника боев на передовой.

На Харьковщине населенные пункты ежедневно поддаются ударам тяжелой артиллерии российских оккупантов. Войска РФ также используют ракеты и авиацию.

Однако украинские военные удерживают позиции и наносят оккупантам многочисленные потери, защищая каждый сантиметр земли, пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

"Почти ежедневно эти танки отрабатываем и уничтожаем. Танков уничтожено очень много, один за другим ложится ежедневно", — рассказал военный ВСУ с позывным "Япончик".

Из-за многочисленных обстрелов село Равнополье на Харьковщине превратилось в руины. Рашисты ежедневно пытаются взять населенный пункт, но каждый раз получают отпор от ВСУ.

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