Новая Зеландия ввела санкции против Лукашенко

Новая Зеландия ввела санкции против Лукашенко1
- 17.05.2022, 15:29
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Также в «черный список» попали пособники его режима и Госкомвоенпром.
Новая Зеландия ввела санкции против 27 физических и юридических лиц из Беларуси в связи с нападением России на Украину.
Согласно данным, опубликованным Министерством иностранных дел и торговли, рестрикции введены в отношении Александра Лукашенко. Также санкции введены в отношении высокопоставленных чиновников Минобороны и командиров.
Санкции введены в отношении Госкомвоенпрома, Synesis, «ОКБ ТСП» и компании «Оборонные инициативы».