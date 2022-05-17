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Новая Зеландия ввела санкции против Лукашенко

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  • 17.05.2022, 15:29
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Новая Зеландия ввела санкции против Лукашенко

Также в «черный список» попали пособники его режима и Госкомвоенпром.

Новая Зеландия ввела санкции против 27 физических и юридических лиц из Беларуси в связи с нападением России на Украину.

Согласно данным, опубликованным Министерством иностранных дел и торговли, рестрикции введены в отношении Александра Лукашенко. Также санкции введены в отношении высокопоставленных чиновников Минобороны и командиров.

Санкции введены в отношении Госкомвоенпрома, Synesis, «ОКБ ТСП» и компании «Оборонные инициативы».

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