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Генштаб ВСУ: Белорусы пополняют войска на границе, учатся строить переправы

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  • 17.05.2022, 19:21
  • 12,888
Генштаб ВСУ: Белорусы пополняют войска на границе, учатся строить переправы

Ранее белорусские власти заявили, что боятся нападения Украины и НАТО.

Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Там же проводят военные учения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В Вооруженных силах Республики Беларусь продолжаются мероприятия второго этапа проверки боевой готовности.

В рамках указанных мероприятий на одном из полигонов проходит тренировка в наведении понтонной переправы и форсировании водной преграды.

Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Республики Беларусь по объектам инфраструктуры на территории Украины.

Напомним, ранее белорусские власти заявили, что боятся нападения Украины и НАТО.

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