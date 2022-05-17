Генштаб ВСУ: Белорусы пополняют войска на границе, учатся строить переправы

Генштаб ВСУ: Белорусы пополняют войска на границе, учатся строить переправы23
- 17.05.2022, 19:21
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Ранее белорусские власти заявили, что боятся нападения Украины и НАТО.
Подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Там же проводят военные учения.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В Вооруженных силах Республики Беларусь продолжаются мероприятия второго этапа проверки боевой готовности.
В рамках указанных мероприятий на одном из полигонов проходит тренировка в наведении понтонной переправы и форсировании водной преграды.
Сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Республики Беларусь по объектам инфраструктуры на территории Украины.
Напомним, ранее белорусские власти заявили, что боятся нападения Украины и НАТО.