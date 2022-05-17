РФ хочет завозить больше жести из Беларуси 14 17.05.2022, 19:55

3,598

Из-за нехватки жести консервы подорожали в РФ почти на 30%.

Федеральное агентство РФ по рыболовству предупредило власти страны-агрессора о нехватке жести для производства консервных банок — из-за санкций.

Из-за этого тара выросла в цене на 60−80%, а сами консервы подорожали почти на 30%. В правительстве РФ предложили завозить больше жести из Беларуси, пишет российский Forbes.

По данным Росрыболовства, на фоне санкций у России остался только один зарубежный поставщик жести и сделанных из нее банок — Китай. Российской белой жести для удовлетворения внутреннего спроса не хватает, констатирует ведомство.

«С учетом санкций импорт сейчас возможен только из КНР. На территории страны действует несколько предприятий по производству белой жести для пищевой продукции. Но они могут не справиться с возросшим объемом заказов. Резкий скачок рубля по отношению к доллару в феврале-марте мог привести к росту цен на белую жесть и, как следствие, на сами консервные банки», — рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Ранее Россия закупала жесть в Европе и Японии, отметил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».