Россияне из минометов обстреляли украинскую границу в Черниговской области

Россияне из минометов обстреляли украинскую границу в Черниговской области3
- 17.05.2022, 20:16
- 1,718
Потерь среди личного состава и техники нет.
Во вторник, 17 мая, оккупанты вторично обстреляли границу Украины. На этот раз - в Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
"Сегодня около 16:40 наблюдатели зафиксировали 6 минометных "приходов" со стороны территории РФ в направлении Сеньковки", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что потерь среди личного состава и техники нет.