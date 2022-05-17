Россияне из минометов обстреляли украинскую границу в Черниговской области 3 17.05.2022, 20:16

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Потерь среди личного состава и техники нет.

Во вторник, 17 мая, оккупанты вторично обстреляли границу Украины. На этот раз - в Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

"Сегодня около 16:40 наблюдатели зафиксировали 6 минометных "приходов" со стороны территории РФ в направлении Сеньковки", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что потерь среди личного состава и техники нет.

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