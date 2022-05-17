В Украине ликвидировали командира инженерной бригады оккупантов полковника Козлова
- 17.05.2022, 20:47
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Он был ликвидирован при уничтожении российской переправы через Северский Донец.
В Муроме Владимирской области России во вторник похоронили полковника Дениса Козлова, командовавшего 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной бригадой.
Как информирует российское издание "Муром24".
Как говорится в материале, полковник был ликвидирован 11 мая при наведении понтонной переправы для дальнейшего продвижения войск.
Именно в это время российская армия понесла большие потери, пытаясь наладить понтонную переправу через реку Северский Донец возле села Белогоровка Луганской области.