В Украине ликвидировали командира инженерной бригады оккупантов полковника Козлова 17.05.2022, 20:47

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Он был ликвидирован при уничтожении российской переправы через Северский Донец.

В Муроме Владимирской области России во вторник похоронили полковника Дениса Козлова, командовавшего 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной бригадой.

Как информирует российское издание "Муром24".

Как говорится в материале, полковник был ликвидирован 11 мая при наведении понтонной переправы для дальнейшего продвижения войск.

Именно в это время российская армия понесла большие потери, пытаясь наладить понтонную переправу через реку Северский Донец возле села Белогоровка Луганской области.

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