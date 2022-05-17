Ученые создали крошечных роботов для глубокой очистки зубов 17.05.2022, 21:07

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Их можно направлять магнитным полем в микроскопические каналы в зубах и убирать бактерии.

Накопление бактерий глубоко в зубах может вызвать инфекции в труднодоступных местах, и ученые разработали набор крошечных чистящих роботов, которые, по их мнению, справляются с этой задачей, передает New Atlas.

Специалисты из Индийского института науки разработали наноразмерных роботов, которых можно направлять магнитным полем в микроскопические каналы в зубах и убирать бактерии с помощью тепла.

"Зубные канальцы очень маленькие, и бактерии находятся глубоко в ткани. Современные методы недостаточно эффективны, чтобы пройти весь путь внутри и убить бактерии", - пояснил ученый Шанмук Шринивас.

Лечение корневых каналов включает в себя промывку зуба химическими веществами, которые убивают бактерии, однако устойчивые к антибиотикам виды могут противостоять атакам. В более ранней работе ученые добились некоторого успеха, используя лазеры и ультразвук, создавая ударные волны в жидкости, чтобы лучше смыть бактерии. Эти подходы имели свои ограничения: они могли проникать в зуб только на 800 микрометров.

Теперь ученые подключили миниатюрных роботов, чтобы достичь еще более глубокого очищения зубов, создав крошечные дроиды, которые имеют спиральную форму и сделаны из диоксида кремния с железным покрытием. Это позволяет управлять ими с помощью магнитного поля и переносить на глубину до 2000 микрометров.

Протестировав роботов на мышиных моделях и доказав их безопасность и эффективность, авторы нового исследования намерены коммерциализировать технологию.

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