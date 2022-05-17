На Донбассе украинские защитники отразили 12 атак оккупантов 17.05.2022, 23:01

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На четырех локациях продолжаются бои.

Украинские защитники отразили 12 атак врага и еще на 4 локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр Группировки Объединенных сил в Facebook.

Уточняется, что за сутки ВСУ уничтожили:

3 танка;

3 артиллерийские системы (из них одна РСЗО);

6 единиц боевой бронированной техники;

7 автомобилей (в том числе один грузовик с боеприпасами).

Также подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 9 летательных аппаратов типа Орлан-10 и один оперативно-тактический беспилотный авиационный комплекс типа ZALA, добавили в пресс-центре.

Всего на Донбассе оккупанты обстреляли 45 населенных пунктов и разрушили и повредили 36 жилых домов, 6 промышленных и фермерских предприятий, супермаркет, спортивную школу, общежитие, аптеку, подчеркнули в ООС.

«В результате этих обстрелов погибли 8 мирных жителей, 4 получили ранения (среди них один 8-летний ребенок)», — говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, с начала войны РФ потеряла в Украине около 27,9 тысячи солдат, также оккупанты лишились более 8 тыс. единиц техники, среди которой: танков — 1235 ед., боевых бронированных машин — 3009 ед., артсистем — 578 ед., РСЗО — 198 ед., средств ПВО — 90 ед., самолетов — 201 ед., вертолетов — 167 ед., и многое другое.

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