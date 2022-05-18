Журналисты нашли жену оккупанта, которая готова пытать украинских детей 20 18.05.2022, 8:06

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Жительнице Смоленской области РФ позвонили.

Один из перехваченных разговоров оккупанта с женой Службой безопасности Украины произвел огромный резонанс.

Журналистам удалось идентифицировать российского военного с женой. Это тот разговор, в котором женщина жаловалась мужчине на украинских детей, оказавшихся в России и отказавшихся праздновать 9 мая, объяснив, что это "не их праздник".

Женщина в деталях описывала оккупанту в разговоре, как бы она их за это наказывала. В частности, "колола бы им наркотики" и "вырезала звезды на спинах". Об этом сообщается в расследовании проекта "Схемы".

Журналисты выяснили, что голос женщины на записях СБУ принадлежит гражданке России Юлии Копытовой. Муж Юлии – Владимир Копытов. По его номеру можно найти несколько почти пустых профилей в соцсетях.Благодаря специализированным сервисам журналистам удалось найти два фото российского военного, которые он когда-то публиковал на этой странице, но затем удалил.

Мужчине 31 год, он из города Ярцево Смоленской области. Пока фото в его соцсетях нет, публичным он оставил только статус о том, что "глубоко женат".

Страница Юлии, привязанная к номеру телефона, с которого велась беседа, в сети не активна. Но журналистам удалось найти фото женщины и узнать, чем она занимается.

Юлии Копытовой – в девичестве Цыганковой – 30 лет. Она – из поселка Пржевальский Смоленской области России.

В 2020 году Юлия снова вышла замуж и сменила фамилию на Копытова, согласно информации источников журналистов в российской системе юстиции.

По этим же данным, по крайней мере, в 2019 году женщина работала в детской клинической больнице Смоленской области.

Журналисты связались с Копытовыми по телефону. Юлия говорить не захотела, а Владимир поговорил с журналистами, но возразил, что на записях голос его и жены.

Отказалась разговаривать и мать военного. Она сказала, что не может общаться с сыном, потому что с ним будто бы нет связи. Журналисты дали женщине прослушать запись СБУ.

"Я какое отношение имею ко всему этому? Что вы мне мозг полощете? Мой сын там что-то говорил? Если она что-то говорила, то с ней и разбирайтесь", — ответила мать Владимира.

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