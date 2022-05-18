Зеленский рассказал подробности об эвакуации военных с «Азовстали» 3 18.05.2022, 9:03

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владимир зеленский

В операции были задействованы самые влиятельные посредники.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эвакуационная операция с завода Азовсталь в окруженном российскими войсками Мариуполе продолжается.

"Эвакуационная операция продолжается, ею руководят наши военные и разведчики, привлечены наиболее влиятельные международные посредники", - сказал Зеленский в видеообращении.

Других деталей хода операции он не назвал.

Зеленский также отметил, что российские оккупанты не могут продемонстрировать успех общевоенными действиями на тех направлениях, на которых пробуют наступать.

"И поэтому пытаются показать "успех" за счет своих ракет и прочей активности. Но также - безрезультатно. Эти удары, как и многие предыдущие кардинально ничего не меняют. Тем более, что наша противовоздушная оборона и противодиверсионные становятся все сильнее", - заявил глава государства.

Эвакуация защитников Украины с Азовстали в Мариуполе

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 16 мая заявила, что Украина начала операцию по спасению заблокированных на территории Азовстали защитников Мариуполя.

Она рассказала, что в медицинское учреждение в Новоазовск эвакуировано 53 тяжелораненых для предоставления медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор привезли в Еленовку. Их вернут домой по процедуре обмена.

Маляр подчеркнула, что совместными усилиями ГУР Минобороны, ВСУ, Нацгвардией и Госпогранслужбой проводятся мероприятия по возвращению украинских военных, которые на данный момент находятся в Азовстали.

Эвакуацию военных подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

"Непростой день. Но и этот день, как и все остальные, направлен на то, чтобы уберечь нашу страну и наших людей. Благодаря действиям украинских военных – ВСУ, разведки, а также переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН надеемся, что удастся сохранить жизнь наших ребят. Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек", - сказал президент.

Вице-премьер Ирина Верещук сказала, что 16 мая, были эвакуированы из Азовстали 52 тяжелораненых украинских военнослужащих. После стабилизации их состояния Украина вернет их домой по процедуре обмена пленных.

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