В Гродно начали судить Николая Автуховича и еще 11 человек 9 18.05.2022, 10:24

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Николай Автухович

Некоторых политзаключенных во время «процесса» держат в тесных клетках.

18 мая в здании тюрьмы №1 Гродно начинается громкий судебный процесс. Там будут судить Николая Автуховича и еще 11 человек. Предпринимателя, ветерана-"афганца" будут судить за "измену государству", "создание преступной организации", "акт терроризма", "покушение на захват государственной власти неконституционным путем" и по другим статьям Уголовного кодекса (всего их 12), передает euroradio.fm .

По делу также проходят Ирина Горячкина, Владимир Гундарь, Галина Дербыш, Ольга Майорова, Ирина Мельхер, Антон Мельхер, Сергей Резанович, Любовь Резанович, Павел Резанович, Павел Савва, Виктор Снегур. Как пишут правозащитники, всех их, в зависимости от роли, обвиняют по более чем 10 статьям Уголовного кодекса.

Дело рассмотрит Гродненский областной суд, в нем более 65 томов. Судьей будет Максим Филатов, который в начале 2021-го приговорил к пяти годам колонии политзаключенного Витольда Ашурка, который позже умер при невыясненных обстоятельствах.

Николая Автуховича задержали в конце 2020-го.

Самого Автуховича и еще некоторых фигурантов дела во время процесса держат в отдельных тесных клетках.

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