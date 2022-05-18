В Беларуси на заправках в приграничье ввели спеццены на топливо для фур 5 18.05.2022, 10:43

5,504

Сколько будет стоить топливо на таких АЗС?

На белорусских АЗС в приграничье появились необычные объявления: с 19 мая дизельное топливо будет стоить 3,58 рубля. Обычная цена на ДТ после последнего подорожания — 2,34 рубля, пишет сайт office life.

В объявлениях есть ссылка на постановление Совмина от 5 мая № 276. Речь идет о ДТ-Л ECO, то есть о топливе со специальными присадками для большегрузного транспорта резидентов ЕС, которое упоминается в документе.

Прописан в постановлении и перечень АЗС в приграничье, на которых могут заправиться иностранные фуры. В него вошли 15 заправок вблизи 10 пунктов пропуска.

Водителям других видов транспорта, которым нужно заправить авто дизельным топливом, советуют отправиться на соседние АЗС.

В Беларуси определен перечень мест, где разрешена перегрузка или перецепка грузов, прибывших в фурах компаний из ЕС, а также АЗС, на которых могут заправляться европейские фуры по пути к месту перегруза или обратно. Это ответная мера на западные санкции, по которым грузовикам из Беларуси и России запрещено въезжать на территорию Евросоюза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».