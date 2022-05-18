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Оккупанты обстреляли школу в Донецкой области фосфорными боеприпасами

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  • 18.05.2022, 12:05
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Оккупанты обстреляли школу в Донецкой области фосфорными боеприпасами

Здание сгорело дотла.

Российские оккупационные войска обстреляли школу в Авдеевке фосфорными боеприпасами. Здание учебного заведения полностью уничтожено.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.

"Россияне уничтожили в Донецкой области еще одно учебное заведение - Авдеевскую школу №1. Сегодня ночью российская армия обстреляла ее запретными фосфорными боеприпасами. Школа сгорела дотла", - написал он.

Происшествие обошлось без потерь. На момент обстрела в здании школы находились дежурны и их удалось спасти.

"До широкомасштабного российского вторжения в Авдеевской школе №1 обучалось более 200 детей. Сюда часто приезжали гости из разных уголков страны и из-за границы. Теперь здесь одни руины", - подчеркнул глава ОВА.

Он добавил, что в здании школы не было ни одного военного и техники.

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