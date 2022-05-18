Харьковские теробороновцы уничтожили танк врага из РПГ «Муха»3
- 18.05.2022, 13:14
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Боевая машина оккупантов горит как свечка.
Бойцы харьковской теробороны уничтожили российский танк.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Горит танк?", - "Еще как горит!", - "Это я", - говорит во время радиообмена боец, попавший в танк из противотанковой гранаты РПГ-18 "Муха".
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📢Відео бою у Харківській області від бійців ТРО💪🇺🇦— Сергей Нещадим (@nevedimka123) May 18, 2022
Хлопці, які захищають нас на передовій, спасибі💙💛 pic.twitter.com/KUfjc4YCFL