Харьковские теробороновцы уничтожили танк врага из РПГ «Муха» 3 18.05.2022, 13:14

4,400

Боевая машина оккупантов горит как свечка.

Бойцы харьковской теробороны уничтожили российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Горит танк?", - "Еще как горит!", - "Это я", - говорит во время радиообмена боец, попавший в танк из противотанковой гранаты РПГ-18 "Муха".

Внимание! Ненормативная лексика!

📢Відео бою у Харківській області від бійців ТРО💪🇺🇦

Хлопці, які захищають нас на передовій, спасибі💙💛 pic.twitter.com/KUfjc4YCFL — Сергей Нещадим (@nevedimka123) May 18, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».