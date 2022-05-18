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Харьковские теробороновцы уничтожили танк врага из РПГ «Муха»

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  • 18.05.2022, 13:14
  • 4,400
Харьковские теробороновцы уничтожили танк врага из РПГ «Муха»

Боевая машина оккупантов горит как свечка.

Бойцы харьковской теробороны уничтожили российский танк.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Горит танк?", - "Еще как горит!", - "Это я", - говорит во время радиообмена боец, попавший в танк из противотанковой гранаты РПГ-18 "Муха".

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