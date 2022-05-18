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В оккупированном Мелитополе возле «комендатуры» РФ начались взрывы и перестрелка

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  • 18.05.2022, 13:28
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В оккупированном Мелитополе возле «комендатуры» РФ начались взрывы и перестрелка

Взорваны как минимум две гранаты.

В оккупированном Мелитополе Запорожской области в районе здания "комендатуры" ВС РФ взорвали две гранаты и началась перестрелка.

Об этом сообщил в телеграм-канале спикер главы Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Мелитополь. В районе здания бывшей райгосадминистрации и зеленой поликлиники, где размещена "комендатура" ВС РФ, взорвали две гранаты и началась перестрелка. Автоматные очереди, по информации журналистов, слышали и в районе улицы Шмидта, а вокруг штаба оккупационных войск перекрыли дорогу. Следим за информацией", - написал он.

Официального подтверждения информации пока нет.

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