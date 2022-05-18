закрыть
18 мая 2022, среда, 15:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Крыму проходит мобилизация военных, предавших Украину в 2014 году

7
  • 18.05.2022, 14:45
  • 5,994
В Крыму проходит мобилизация военных, предавших Украину в 2014 году

Карма настигла предателей.

Скрытая мобилизация в Российской Федерации провалилась. Кремль решил отравить на войну против Украины военных из временно оккупированного Крыма, которые предали присягу в 2014 году.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

"В апреле они организовали принудительную мобилизацию в ЛДНР. Однако люди начали прятаться, а на фронте эти солдаты разбегались при первых обстрелах. Поэтому Кремль нашел новое решение - мобилизация крымских предателей 2014 года", - говорится в сообщении.

При этом советник главы МВД уточнил, что во время оккупации украинского полуострова предателями стали около 14 тысяч военных.

"За восемь лет многие из них демобилизовались и ушли со службы. Так вот, сейчас их в принудительном порядке мобилизуют и пополняют ими разбитые бригады, находящиеся на восстановлении в Крыму", - отметил Андрусив.

Кроме того, он указал, что предатели не подлежат обмену, поэтому им светит до 15 лет тюрьмы по статье 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Дело идет к разгрому
Дело идет к разгрому Альфред Кох
В чем Украина уже победила Путина
В чем Украина уже победила Путина Виктор Андрусив
А у вас молоко убежало
А у вас молоко убежало Артем Черников
Праздник, который уже не с тобой
Праздник, который уже не с тобой Ирина Халип