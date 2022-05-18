Белорусы не смогут загружать или обновлять платные приложения в Play Store 18.05.2022, 17:23

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Бесплатные приложения останутся доступными.

Google заблокировала возможность загрузки платных приложений и их обновления для пользователей из Беларуси, сообщается в корпоративном блоге компании.

Бесплатные приложения останутся доступными в Play Store.

В Google подчеркнули, что ситуация «быстро меняется» и рекомендовали белорусским пользователям периодически заглядывать в корпоративный блог компании за актуальной информацией, информирует zerkalo.io.

Напомним, 10 марта Google заблокировала возможность оплаты подписок, покупки приложений и внутриигровых цифровых товаров пользователям Android из России в связи с санкциями.

С 5 мая компания перестала размещать в фирменном магазине новые платные приложения, созданные российскими разработчиками, и обновления к уже существующим.

В отличие от россиян белорусские пользователи пока могут совершать внутренние покупки и оформлять подписки в бесплатных приложениях.

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