Украинская авиация ударила по скоплению вражеской техники: уничтожено 20 БМП и боеприпасы 19.05.2022, 7:32

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ВСУ также сбили крылатую ракету и истребитель-бомбардировщик Су-34 российских оккупантов.

Украинская авиация ударила по скоплению вражеской техники: уничтожено около 20 бронированных машин, живая сила и боеприпасы врага.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"18 мая ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла удары по скоплению вражеской техники. По предварительным данным уничтожено около 20 бронированных машин, живая сила и боеприпасы врага", - говорится в сообщении.

Кроме того, подразделениями зенитных ракетных войск на Днепропетровщине уничтожено крылатую ракету, а на Харьковщине – истребитель-бомбардировщик Су-34.

"Данные перехваченного радиообмена свидетельствуют, что загорелся двигатель российского самолета и пилоты катапультировались", - уточнили в командовании.

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