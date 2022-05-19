Оккупанты планируют отправить на войну студентов из «ДНР» 19.05.2022, 9:10

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Людские резервы у врага заканчиваются.

Оккупанты планируют привлекать к боевым действиям студентов с временно оккупированных территорий Донецкой области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

"За отсутствием мобилизационного ресурса на временно оккупированных территориях Донецкой области оккупационное военное командование планирует привлечь к боевым действиям студентов высших учебных заведений", - говорится в сообщении.

Проблемы с мобилизацией в РФ - что известно

У российских оккупантов возникли серьезные проблемы с мобилизацией граждан для войны против Украины. По данным ГУР Минобороны, в России продолжаются попытки проводить так называемую "скрытую мобилизацию" - проводится активная агитационная кампания, а также направление в зону боевых действий выпускников и курсантов военных училищ.

При этом в Генштабе ВСУ заявили, что в приграничных областях Российская Федерация тренирует около 2,5 тысячи резервистов, которых потом оправят воевать в Украину.

В то же время из-за масштабных потерь в живой силе на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей в рамках мобилизации рашисты проинформировали руководство местных предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет.

В свою очередь советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отмечает, что в Донецке происходит "глобальный бунт родных" против мобилизации. А по данным главы Луганской областной Военной администрации Сергея Гайдая, на оккупированной части области мужчинам, которые отказываются от мобилизации на войну, угрожают расстрелами.

Кроме того, советник министра внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что Кремль решил отправить на войну против Украины военных из временно оккупированного Крыма, которые предали присягу в 2014 году.

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