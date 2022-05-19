Бойцы 92-й бригады захватили брошенную врагом в панике САУ «Акация-М» 19.05.2022, 9:42

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Теперь она будет бить по оккупантам.

Бойцы 92-й бригады в Харьковской области захватили российскую самоходную установку «Акация-М» с боекомплектом.

Видео с трофеем опубликовал украинский журналист Юрий Бутусов.

«Русская самоходная гаубица 2С3 Акация, которую оккупанты в панике оставили после атаки украинских воинов на их позиции в Харьковской области. Теперь будет бить по россиянам. Боекомплект на месте», - говорит Бутусов.

Справка. 2С3 Акация 152 мм САУ – самоходная артеллерийская установка.

Используется для уничтожения и подавления средств ядерного нападения, артиллерии, танков, самоходных орудий, живой силы противника, разрушения полевых и длительных оборонных сооружений, а также для подавления тылов и органов управления противника.

Работы по созданию 152-мм САУ 2С3 Акация начались во второй половине 1967 одновременно с началом разработки 122-мм САУ 2С1 Гвоздика.

В 1971 году САУ была принята на вооружение Советской Армии. В 1975-м САУ была модернизирована и получила индекс 2С3М. В ней вместо двух механизированных укладок была введена одна – барабанного типа, что позволило повысить боекомплект на 15 выстрелов. В 1987 году гаубицу снова усовершенствовали. На ней была установлена аппаратура приёма и отображения информации управления огнем. Такая установка получила наименование 2С3М1. Производство 2С3 Акация приостановлено в 1993 году.

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