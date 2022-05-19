ВСУ сбили атаку войск РФ под Изюмом 3 19.05.2022, 13:10

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Враг не может окружить Донбасс и переходит в оборону.

Оккупационная армия России рассматривает Изюмское направление Харьковской области в качестве важного плацдарма для окружения Вооруженных сил Украины на Донбассе. В районе Изюма захватчики пытаются наступать на Барвинково, однако там украинским войскам удалось провести контратаку и сбить их возможность для атаки. Для того, чтобы взять в кольцо силы ООС, вместе с группировкой из-под Изюма к Краматорску должна была подойти вражеская группа и с юга от Гуляйполя. Однако благодаря успешным действиям ВСУ там противник тоже был остановлен. Ситуация не позволяет им наступать в направлении Северодонецка или Краматорска, и вынуждает перейти в оборону. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Как сообщает РБК-Украина, он рассказал о том, что Изюмское направление остается важным для оккупантов – именно там россияне собрали до 20 батальонных тактических групп, пытающихся идти на Бервинково. Войска Украины сбили их наступательный потенциал, в результате чего враг вынужден обороняться.

"В районе Изюма находится наибольшее скопление вражеских войск – до 20 БТГр, которые пытаются наступать на Барвинково. Но там, в направлении Барвинкового на Изюм, украинские войска провели контрудар, сбив наступательные действия оккупантов. Сейчас они там перешли к обороне", - сказал Жданов.

По его словам, из-под Изюма российские войска собирались наступать вниз по карте на районы Донецкой области, которые находятся под контролем Киева.

Для развития наступления на Донбасс и окружения там украинских войск в то же время должна была подойти вражеская группировка с юга. Россияне планировали реализовать отражение Курской дуги времен Второй мировой войны и окружить ВСУ в зоне Операции объединенных сил. Вероятно, они собирались дойти от Гуляйполя Запорожской области и от Изюма Харьковской области до Краматорска. Однако план не удалось реализовать, поскольку украинские войска остановили их на обоих направлениях.

"Их первоначальный замысел, скорее всего, заключался в том, чтобы дойти с юга от Гуляйполя до Краматорска и от Изюма до Краматорска. То, что противник был остановлен под Изюмом, не позволяет им развивать наступление в направлении Северодонецка или Краматорска. В районе Гуляйполя мы также нанесли им поражение, и они перешли к обороне", - подчеркнул Олег Жданов.

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