Шендерович: Сегодня консолидация мира против России выше, чем против гитлеровской Германии 1 19.05.2022, 13:33

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Виктор Шендерович

Ни одно изолированное государство никогда не выигрывало войну.

Россия стратегически проиграла Украине в войне, которую начала 24 февраля. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону высказал российский писатель-сатирик, публицист и телеведущий Виктор Шендерович.

"Тут не надо быть военным стратегом. Никогда не выигрывало одно государство против всего объединенного мира... Никогда государство, находившееся в изоляции против всего мира, не выигрывало войны. Можно выиграть тактически… можно взять этот населенный пункт наконец и объявить это победой, но никогда большие войны не выигрывались страной, которая находится в противостоянии с целым миром", – сказал Шендерович.

По его словам, "сегодня консолидация мира против России выше, чем консолидация против гитлеровской Германии".

"Сейчас есть просто одно имя, символизирующее абсолютное зло, и абсолютно консолидируемый мир против этого. Это даже неприлично об этом спорить. Ни военные возможности, ни экономические возможности, никакие, ни интеллектуальные – мы же видим этих бойцов", – отметил Шендерович.

В то же время, от "исторического поражения России" не сильно легче защитникам Мариуполя, жителям Одессы, семьям погибших и миллионам беженцев, подчеркнул российский публицист и телеведущий.

"И в этом смысле вопрос только в цене", – резюмировал Шендерович.

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