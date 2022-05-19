Добровольцы Бучи сбили под Киевом новейшую версию российского беспилотника «Орлан» 1 19.05.2022, 15:07

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БПЛА двигался в направлении Лютиж-Гостомель.

Добровольцы Бучи сообщили, что сбили российский беспилотник, который двигался в направлении Лютиж-Гостомель, сообщает inforesist.org.

«Передав информацию соответствующим подразделениям ДФТГ, дрон был сбит. Им оказался российский БПЛА «Орлан-10», 2022 года выпуска», — говорится в сообщении.

Добровольцы добавили, что «посадили» уже второй российский беспилотник – первый был захвачен 5 мая.

«Оба беспилотника не получили значительных повреждений, поэтому через некоторое время будут «поставлены на крыло» и будут служить уже народу Украины», — добавляют в сообщении.

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